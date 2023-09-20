В Генплан Петербурга внесут строительство терминала ВСМ

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план поддержала включение в документ строительства терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) близ Московского вокзала. Информация об этом содержится в протоколе заседания комиссии, опубликованном на сайте петербургского комитета по градостроительству и архитектуре.

"Строительство оконечного пассажирского терминала (ВСЖМ-1) в комплексе с ж/д подходами к нему, реконструкция горловины и перронного парка станции для обеспечения приема и отправления поездов дальнего сообщения", — говорится в графе "Вид и содержание мероприятий" документа, опубликованного КГА. В списке адресов упоминаются Невский проспект, 85, литера А вместе с Лиговским проспектом, 50, а также "территория севернее дома № 9, литера А по Атаманской улице".

Речь идет об объекте "Санкт-Петербург — Главный", суть предлагаемых изменений сводится к установлению функциональной зоны под строительство терминала ВСМ и подключение его к улично-дорожной сети.

Члены комиссии проголосовали за изменения единогласно.

Проект строительства ВСМ между Петербургом и Москвой существует не первый год, в августе президент Владимир Путин заявил о необходимости приступить к реализации идеи. В начале сентября губернатор Александр Беглов пообещал частично включить существующие к северу от сада Сан-Галли исторические постройки в здание терминала.

Ожидается, что строительство ВСМ позволит сократить время в пути между двумя городами до 2 часов 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру