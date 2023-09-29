Более 30 миллионов неработающих пенсионеров могут получить индексацию пенсий в 2024 году

В 2024 году в России может произойти индексация пенсий неработающих пенсионеров, рассказали 29 сентября в правительстве по итогам заседания трехсторонней комиссии под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Размер пенсий может увеличиться более чем на 7 %.

Вопрос индексации обсуждался в связи с поправками в законодательство, призванными обеспечить индексацию пенсий не ниже уровня инфляции.

"Согласно законопроекту, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5 %. Реализация законопроекта повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 миллиона неработающих пенсионеров", — сообщили в кабмине.

Индексация пенсий в России должна состояться в начале следующего года.

Ранее члены думской фракции ЛДПР разработали законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Инициатива была отклонена профильным комитетом 19 сентября из-за отсутствия заключения правительства в пакете документов.

Фото: ЗАКС.Ру