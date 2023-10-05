Миллиардер, суд, депутат и свобода слова

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Управляющий партнер УК "Теорема" Игорь Водопьянов с ноября 2022 года судится с депутатом Законодательного собрания от "Единой России" Михаилом Барышниковым. Предприниматель подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за высказывания депутата на одном из заседаний правительства Петербурга. В двух инстанциях победа осталась за депутатом.

Иск девелопер и участник "Рейтинга миллиардеров ДП - 2022" Водопьянов подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, следует из данных на сайте суда. Причина заявления - высказывания Барышникова о Водопьянове, которые он озвучил на заседании правительства Петербурга 4 октября 2022 года. Тогда депутат сказал, что компания девелопера якобы отказалась от одного из проектов на Ропшинском шоссе и передала землю городу, а теперь там нет школы. Также парламентарий тогда заявил, что предприниматель якобы негативно высказывается о власти, а жители его не поддерживают.

В решении суда по делу подробно изложены позиции сторон. Там указано, что Водопьянов посчитал, что Барышников якобы сформировал у участников заседания правительства и других людей негативное мнение о нем. В частности, губернатор Петербурга Александр Беглов и другие участники мероприятия тоже критиковали Водопьянова, а публикации об этом появились в СМИ, сказано в доводах девелопера:

"… сведения, распространенные Ответчиком, сформировали негативное мнение об Истце у высших должностных лиц Санкт-Петербурга — губернатора и его заместителей, других лиц, присутствовавших на заседании Правительства Санкт-Петербурга, а также среди неопределенного круга лиц, которые ознакомились с записью заседания Правительства и публикациями в СМИ. При этом данные сведения не были подтверждены какими-либо доказательствами ни Ответчиком, ни кем-либо другим", - описывается позиция истца в решении суда.

Водопьянов попросил суд признать эти высказывания не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию. Также он хотел обязать Барышникова опровергнуть сказанное на странице в соцсети "ВКонтакте" и взыскать с него моральную компенсацию в 100 рублей.

В решении суда со ссылкой на позицию Водопьянова сказано, что его компания "Новые кварталы Петергофа" передала участок под постройку школы городу безвозмездно, а других обязательств у организации не было. Кроме этого, представители истца заявили, что Водопьянов принимает участие в общественной деятельности, за счет компании восстановил храм, развивает территорию бизнес-парка "Полюстрово" и проводит другие мероприятия.

Ответчик - Барышников - с доводами Водопьянова не согласился. Как следует из решения суда, он указал, что одна из его фраз была сказана уже после высказываний губернатора и других участников заседания.

"Очевидно, что другие участники заседания Правительства Санкт-Петербурга не могли сформировать негативное мнение об Истце на основании высказывания Ответчика, поскольку высказали свое мнение об Истце ранее Ответчика. <…> Тот факт, что об Истце "в негативном ключе написали популярные деловые СМИ", также не имеет отношения к Ответчику, поскольку сам Ответчик в средствах массовой информации мнение об Истце не высказывал", - приводятся доводы Барышникова в решении суда.

В остальном же депутат, как указывается в решении со ссылкой на отзыв ответчика, озвучил лишь фактические обстоятельства застройки территории, а отсутствие школы по смыслу никак не связано с деятельностью предпринимателя.

Барышников в разговоре с ЗАКС.Ру повторил свою позицию о том, что, по его мнению, никакого ущерба чести и достоинству девелопера не нанес. Углубляться в тему депутат не пожелал.

Арбитражный суд не стал удовлетворять иск Водопьянова. Суд решил, что Барышников озвучил только свое мнение:

"Таким образом, поскольку субъективное мнение может носить критический характер и само по себе не свидетельствует о распространении Ответчиком порочащих сведений в смысле статьи 152 ГК РФ, выводы, выражения мнения не могут быть признаны недостоверной (не соответствующей действительности) и порочащей информацией".

Водопьянов подал апелляцию в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Тот в августе ему тоже отказал.

- Раньше нам только говорили о том, что у нас свобода слова, а теперь у меня есть решение, что у нас свобода мысли, слова и мнения. И вот депутат Барышников, когда говорил про меня странные вещи - это он высказывал свое частное мнение, на которое он имеет полное право. То есть суд не сказал, что он сказал правду, и не сказал, что он сказал неправду. Он сказал, что депутат Барышников имеет на это право, - сказал Водопьянов в разговоре с ЗАКС.Ру.

По его мнению, депутат мог невнимательно ознакомиться с документами по обсуждаемой ситуации. Если бы вник в суть бумаг, то не высказывался бы отрицательно о предпринимателе, считает Водопьянов.

Барышников надеется, что разбирательства окончились:

- Я не знаю, будут ли у него еще ко мне какие-то претензии. Хотелось бы, чтобы это всё закончилось.

Но Водопьянов намерен подать кассационную жалобу, рассказал он сам ЗАКС.Ру. Бизнесмен добавил, что не уверен в своей победе в следующей судебной инстанции.

София Саттарова, Константин Леньков