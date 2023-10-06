Суд в Перми оставил под стражей бывшего главу местного "Мемориала"*

Ленинский районный суд Перми на заседании 6 октября продлил срок ареста экс-главе местного "Мемориала"* Александру Чернышову по делу о покушении на контрабанду культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ), рассказал Telegram-канал ликвидированной организации. Под стражей ему предстоит оставаться по меньшей мере до 10 декабря.

По ходатайству следствия заседание прошло в частично закрытом режиме. Следовательница ФСБ просила продлить Чернышову арест до 10 декабря, сам он и его защита против подобного возражали. Вместо этого правозащитника предлагали отправить под домашний арест, при этом адвокат ссылался на проблемы со здоровьем своего подзащитного.

Гособвинение поддержало позицию следствия, суд продлил арест.

Чернышову вменяют в вину попытку вывоза в Германию архива "Мемориала"*. Правозащитник был задержан после отбытия административного ареста по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), 22 мая суд отправил его в СИЗО.

В конце декабря 2021 года Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"* по иску столичной прокуратуры.

*Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру