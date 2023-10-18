Депутаты обсудили первоочередный прием участников СВО у чиновников

Законодательное собрание Петербурга 18 октября в первом чтении приняло законопроект, о включении участников специальной операции в перечень лиц, которые могут претендовать на первоочередной прием у представителей исполнительных органов власти, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Инициативу подготовили единороссы Денис Четырбок и Михаил Барышников.

Документом предлагается наделить правом первоочередного приема у чиновников призванных на военную службу по мобилизации, контрактников, заключивших договоры с Министерством обороны после 24 февраля, и добровольцев. ЗАКС.Ру писал об инициативе в начале сентября.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов пытался узнать у единоросса Дениса Четырбока, сколько человек попадают под действие законопроекта. Четырбок отвечать отказался, сославшись на секретность такой информации. Его коллега Барышников уточнил, что в комитете по соцполитике Смольного ориентируются на 15 тысяч человек.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планируемых мерах поддержки участников СВО.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру