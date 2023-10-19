В Петербурге временно лишили свободы подростков из Азербайджана

Московский районный суд Петербурга поместил на срок до тридцати суток в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей двоих подростков из Азербайджана. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, их зовут Эйнулла Дамиров и Эльмир Такишиев. Оба попались на нарушении миграционного законодательства по ч. 3 ст. 18.8 КоАП (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания)).

Подростки проживают в Купчино без регистрации. Родители одного из них находятся на родине, с отцом другого полицейские связаться не смогли.

По всей видимости, задержанные могут быть причастны к группировке, против которой возбудили дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) из-за нападений на случайных прохожих. На неделе СК отчитался о задержании в рамках этого дела как минимум шестерых подростков, более половины из них - выходцы из Азербайджана.

Кроме того, в четверг 19 октября два других человека (Амин Гасанов и Иван Алексеев) получили от Московского районного суда по пять суток административного ареста за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Суд установил, что они нецензурно выражались в общественном месте, при этом Алексеев ранее был замечен в драке. Отправленные в спецприемник люди тоже могут иметь отношение к компании, которая записывала избиения прохожих на видео и выкладывала в Telegram-канал. Администратора последнего продолжают разыскивать, уточняет в четверг ГУ МВД.

Фото: ЗАКС.Ру