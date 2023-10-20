ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:25

В суде перед заседанием по делу Скочиленко задержали активиста

фото ЗакС политика В суде перед заседанием по делу Скочиленко задержали активиста

Приставы Василеостровского районного суда не пропустили на очередное заседание по делу художницы Александры Скочиленко ее друга, активиста Алексея Белозерова. Молодого человека отвели в сторону и задержали, вменив ему неисполнение распоряжения судебного пристава (ст. 17.3 КоАП). Об этом пишет портал MR7.

В отделе полиции № 30 на него собираются составить протокол, максимально возможное наказание по которому - арест на пятнадцать суток.

Напомним, что Скочиленко полтора года держат в СИЗО, обвиняя в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Рассмотрение дела сопровождается скандалами, связанными как с экспертами, так и с поведением судьи. В предварительном заключении проблемы художницы со здоровьем усугубились.

UPD 17:45 Белозерова отпустили из полиции со штрафом в 500 рублей по протоколу о мелком хулиганстве

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама