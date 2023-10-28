В Ленобласти пенсионер встал в пикет против запрета абортов

Активист из поселка городского типа Сиверский Александр Правдин, регулярно участвующий в различных протестных акциях, встал 28 октября в очередной одиночный пикет. На плакате он высказался против возможного введения запрета на аборты, о котором в последнее время любят рассуждать депутаты и чиновники.

Свою акцию ее единственный участник прокомментировал в авторском Telegram-канале, употребив нелицеприятное обращение к депутатам Госдумы. По его мнению, депутатам не нужно рожать детей. Правдин поставил под сомнение их право принимать решения на сей счет.

Накануне единоросс Вероника Власова предложила ввести запрет на аборты без согласия отца.

фото: Сиверская ворона / Telegram