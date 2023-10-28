ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:30

В Ленобласти пенсионер встал в пикет против запрета абортов

фото ЗакС политика В Ленобласти пенсионер встал в пикет против запрета абортов

Активист из поселка городского типа Сиверский Александр Правдин, регулярно участвующий в различных протестных акциях, встал 28 октября в очередной одиночный пикет. На плакате он высказался против возможного введения запрета на аборты, о котором в последнее время любят рассуждать депутаты и чиновники. 

Свою акцию ее единственный участник прокомментировал в авторском Telegram-канале, употребив нелицеприятное обращение к депутатам Госдумы. По его мнению, депутатам не нужно рожать детей. Правдин поставил под сомнение их право принимать решения на сей счет.

Накануне единоросс Вероника Власова предложила ввести запрет на аборты без согласия отца.

фото: Сиверская ворона / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама