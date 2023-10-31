Петербургский суд закрыл еще два заведения общепита

Приморский районный суд Петербурга на 25 суток приостановил работу буфета, который обслуживает учащихся Медтехникума №9. Точка общепита находится в доме №5 по улице Савушкина, передает объединенная пресс-служба городских судов. Питанием техникум обеспечивает компания "Велес".

Инспекция показала, что помещения столовой пребывают в неподобающем санитарно-эпидемиологическом состоянии и что в них не соблюдаются правила дезинфекции. Маркировка на готовой продукции содержит неверную информацию. В связи с перечисленными нарушениями на организацию составили протокол по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Компания "Велес" кормит также посетителей кафе "Перланера" (улица Савушкина, дом 83к3). В помещениях этого заведения выявили похожие нарушения, в связи с чем его закрыли на 20 суток.

С начала осени суды приостанавливали деяльность "Контакт Бара" на проспекте Просвещения и кафе "Стрелец" в Кронштадте. В последнем отравились дети.

Фото: ЗАКС.Ру