ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:19

Петербургский суд закрыл еще два заведения общепита

фото ЗакС политика Петербургский суд закрыл еще два заведения общепита

Приморский районный суд Петербурга на 25 суток приостановил работу буфета, который обслуживает учащихся Медтехникума №9. Точка общепита находится в доме №5 по улице Савушкина, передает объединенная пресс-служба городских судов. Питанием техникум обеспечивает компания "Велес".

Инспекция показала, что помещения столовой пребывают в неподобающем санитарно-эпидемиологическом состоянии и что в них не соблюдаются правила дезинфекции. Маркировка на готовой продукции содержит неверную информацию. В связи с перечисленными нарушениями на организацию составили протокол по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Компания "Велес" кормит также посетителей кафе "Перланера" (улица Савушкина, дом 83к3). В помещениях этого заведения выявили похожие нарушения, в связи с чем его закрыли на 20 суток.

С начала осени суды приостанавливали деяльность "Контакт Бара" на проспекте Просвещения и кафе "Стрелец" в Кронштадте. В последнем отравились дети.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости31 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама