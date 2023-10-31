Суд распустил коллегию присяжных в рамках дела бывшего депутата Глущенко

В связи с отсутствием кворума Приморский районный суд Петербурга заново наберет присяжных для процесса бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, на заседание во вторник пришли только трое присяжных. Суд принял решение распустить их действующую коллегию.

Напомним, Глущенко, уже отбывающего срок по делу об убийстве коллеги Галины Старовойтовой в 1998 году, обвиняют в организации еще трех заказных убийств (ч. 3 ст. 33 — пп. а, ж, з ч. 2 ст. 105 УК). Они имели место на Кипре в 2004 году. Два года назад заключенному отказали в условно-досрочном освобождении.

В марте нынешнего года стало известно, что коллегию присяжных на процессе Глущенко составят пять женщин под руководством одного мужчины.

Фото: ЗАКС.Ру