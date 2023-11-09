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Новости 11:17

Сенатора от Вологодчины лишили полномочий на втором месяце работы

фото ЗакС политика Сенатора от Вологодчины лишили полномочий на втором месяце работы

Члены Совета Федерации проголосовали за лишение полномочий своей коллеги Ольги Даниловой, попавшей в верхнюю палату от Вологодской области. Об этом сообщает сам законодательный орган.

В своей последней должности Данилова представляла регион всего полтора месяца: она получила мандат 26 сентября.

68-летняя Данилова раньше работала уполномоченным по правам ветеранов в своем регионе. В 2010-2016 годах она состояла в Общественной палате РФ.

Напомним, что 31 октября бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, двенадцать лет руководивший регионом, объявил о сложении с себя полномочий. Временно исполнять его обязанности президент назначил чиновника из правительства Московской области Георгия Филимонова. Позже стало известно, что Кувшинникову предложат стать сенатором от Вологодчины

фото: council.gov.ru


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