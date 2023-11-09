Сенатора от Вологодчины лишили полномочий на втором месяце работы

Члены Совета Федерации проголосовали за лишение полномочий своей коллеги Ольги Даниловой, попавшей в верхнюю палату от Вологодской области. Об этом сообщает сам законодательный орган.

В своей последней должности Данилова представляла регион всего полтора месяца: она получила мандат 26 сентября.

68-летняя Данилова раньше работала уполномоченным по правам ветеранов в своем регионе. В 2010-2016 годах она состояла в Общественной палате РФ.

Напомним, что 31 октября бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, двенадцать лет руководивший регионом, объявил о сложении с себя полномочий. Временно исполнять его обязанности президент назначил чиновника из правительства Московской области Георгия Филимонова. Позже стало известно, что Кувшинникову предложат стать сенатором от Вологодчины.

фото: council.gov.ru