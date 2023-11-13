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Новости 12:15

Петербуржец пожаловался в СК на угрозы из-за его рассказов о выходках подростка

фото ЗакС политика Петербуржец пожаловался в СК на угрозы из-за его рассказов о выходках подростка

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал, что петербуржец стал получать угрозы из-за своих попыток предать публичности противоправную деятельность одного из подростков. Из-за нарушений последним общественного порядка ранее было возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается, передает информационный центр СК.

Жалобы на угрозы будут присовокуплены к материалам следствия.

Дело возбудили после того, как в октябре 15-летний горожанин распылил в на детской площадке перцовый баллончик. В тот же день он успел оказать сопротивление полицейским и напасть на еще одного гражданина.

Отметим, что нынешней осенью в городе участились организованные хулиганские нападения подростков на прохожих. В рамках уголовного дела (ч. 2 ст. 213 УК) в городе уже случилось несколько арестов. Некоторым участникам избиений людей суд назначил депортацию.

фото: пресс-служба СК


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