Азербайджан выдал РФ блогера, обвиняемого в уличных нападениях на петербуржцев

Генеральная прокуратура РФ сообщила о состоявшейся экстрадиции в страну Турала Мамедова, на которую пошла азербайджанская сторона. Молодого человека обвиняют в хулиганских уличных нападениях на случайных прохожих в Петербурге. Видеозаписи избиений и издевательств публиковались им и другими фигурантами дела (ч. 2 ст. 213 УК) в Telegram-канале "Жизнь бродяги".

Помимо хулиганства Мамедову инкриминируют действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку (ч. 2 ст. 282 УК). Криминальные эпизоды с его участием датируются июнем и октябрем нынешнего года. Блогер находился в международном розыске и был заочно арестован в Петербурге.

Ранее в рамках расследования демонстративных нападений на граждан в Московском и Красносельском районах города поместили под стражу. Некоторых причастных к уличным потасовкам суд постановил депортировать.

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