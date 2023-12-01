В ожидании выборов: о чем говорили на конференции петербургских единороссов

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге 1 декабря прошла конференция городского отделения "Единой России". Дата совпала с днем рождения партии - сегодня ЕР отмечает 22-летие. Поздравлять соратников приехали сенатор Андрей Турчак, депутат Госдумы Сергей Боярский и вице-губернаторы Борис Пиотровский и Наталья Чечина. В основном их речи были о максимальной поддержке Путина в 2024 году.

Конференция регионального отделения "Единой России" 1 декабря состоялась в историческом парке "Россия - моя история". Перед муниципалами, главами районов и другими чиновниками с речью выступили глава регионального отделения Сергей Боярский, секретарь центрального совета партии Андрей Турчак, а также вице-губернаторы Борис Пиотровский, который входит в президиум реготделения, и Наталья Чечина. Губернатора Петербурга Александра Беглова на конференции не было, как и спикера Законодательного собрания Александра Бельского. Выступление последнего, в отличие от речи градоначальника, было запланировано. В пресс-службе парламента рассказали ЗАКС.Ру, что у председателя чрезвычайно высокая занятость.

Помимо поздравлений с 22-летием партии, единороссы "заряжали" на насыщенный электоральный 2024 год. В Петербурге, кроме президента, будут выбирать губернатора, муниципальных депутатов, а также замещать вакантный мандат депутата Заксобрания. Первоочередная задача для "Единой России", разумеется, - переизбрание действующего президента Владимира Путина. То, что глава государства еще не объявлял о желании идти на новый срок, не мешает единороссам планировать избирательную кампанию.

Вице-губернатор Наталья Чечина уверена, что Петербург, как родной город президента Путина, должен по-особенному выступить весной 2024 года. Чиновница пообещала "приложить все усилия", чтобы город стал лидером по поддержке Путина. Какие меры вице-губернатор готова предпринять, она не уточнила.

- Мы обязательно выйдем в лидеры. Во всяком случае, я приложу усилия, чтобы мы были лидерами на уровне всей страны. Мы - город президента. "Единая Россия", конечно, вокруг президента объединилась. Нет сомнений в том, что в 2024 году Петербург поддержит нашего президента и мы тоже будем в лидерах, непременно, - заявила Чечина.

Андрей Турчак напомнил, что главной задачей партии, кроме непосредственного избрания президента, является активизация сторонников, которых, по сведениям, порядка 30 млн человек - то есть почти четверть от населения страны.

- Коллеги, впереди у нас главное политическое событие не только 2024 года. Это важнейшее событие, которое определит развитие нашей страны на долгие-долгие годы вперед - выборы президента Российской Федерации. "Единая Россия", безусловно, примет самое активное участие в этой избирательной кампании, будучи партией президента, партией народного большинства. Наш главный политический инструмент - это мобилизация, мобилизационная база сторонников, которая на сегодняшний день насчитывает более 30 млн человек, - рассказал Турчак.

Секретарь партии также призвал однопартийцев на время выборов убрать на второй план все внутрипартийные конфликты, споры и недомолвки, которые остались после 2021 года. Какие конфликты зреют в партии после выборов в Заксобрание, Турчак не уточнил. Депутат Боярский тоже дал совет коллегам - активнее вести свои социальные сети. В частности, изучать дворовые чаты, вникать в местную повестку и другие SMM-премудрости по увеличению своей популярности на просторах интернета. По охвату в соцсетях депутаты Заксобрания, например, за год набрали 7,7 млн просмотров.

Самая дежурная и обобщенная речь оказалась у вице-губернатора Бориса Пиотровского, курирующего культурные вопросы, а также управление администрации губернатора по внутренней политике. Его поздравление с годовщиной основания партия продлилось считаные минуты. Напомним, партбилет он получил лишь два года назад.

Действующего губернатора Александра Беглова тоже вспоминали, но куда меньше. Он тоже одна из фигур, вокруг которой нужно сплотиться, по мнению спикеров конференции. Глава петербургского отделения партии Боярский пояснил, что "Единая Россия", безусловно, поддержит Беглова, если он решит избираться на второй срок.

Также на конференции рассмотрели ряд организационных вопросов, связанных с ротацией в руководящих органах городской ячейки партии. Так, в президиум регионального политсовета попали депутат ЗакСа Александр Ходосок и Галина Королева из Василеостровского районного отделения. На федеральный съезд партии, который пройдет 17 декабря, от Петербурга отправятся вице-губернатор Борис Пиотровский, лидер фракции в Заксобрании Павел Крупник, а также активистка женского партийного движения Анастасия Матросова.









































текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников, Константин Леньков