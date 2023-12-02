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Новости 11:52

Горельеф с Мефистофелем установили на фасад дома на Лахтинской улице

фото ЗакС политика Горельеф с Мефистофелем установили на фасад дома на Лахтинской улице

Горельеф с Мефистофелем вернулся на фасад дома №24 на Лахтинской улице, об этом 2 декабря пишет "Фонтанка.ру".

С дома Лишневского фигуру Мефистофеля сбили в 2015 году вандалы. 

Накануне руководитель проекта по воссозданию горельефа Дмитрий Бузулуцкий подтвердил "Фонтанке", что горельеф вернулся, однако уточнил, что на данный момент работы еще не завершены и некоторые детали доделываются.

Напомним, что в октябре в Фонде капитального ремонта рассказали, что горельеф с Мефистофелем закончат восстанавливать к 1 декабря 2023 года

Фото: ЗАКС.Ру


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