Горельеф с Мефистофелем установили на фасад дома на Лахтинской улице

Горельеф с Мефистофелем вернулся на фасад дома №24 на Лахтинской улице, об этом 2 декабря пишет "Фонтанка.ру".

С дома Лишневского фигуру Мефистофеля сбили в 2015 году вандалы.

Накануне руководитель проекта по воссозданию горельефа Дмитрий Бузулуцкий подтвердил "Фонтанке", что горельеф вернулся, однако уточнил, что на данный момент работы еще не завершены и некоторые детали доделываются.

Напомним, что в октябре в Фонде капитального ремонта рассказали, что горельеф с Мефистофелем закончат восстанавливать к 1 декабря 2023 года

Фото: ЗАКС.Ру