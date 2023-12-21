Для улиц Петербурга закупят 20 тысяч тонн реагента "Бионорд" за 700 млн рублей

ГУДП "Центр" объявило конкурс на закупку 20 тысяч тонн реагента "Бионорд-Универсал" для борьбы с гололедом на улицах Петербурга, об этом 21 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 января. Начальная стоимость проекта составляет почти 700 млн рублей. Одна тонна такого реагента стоит почти 35 тысяч рублей.

Уточняется, что противогололедный реагент "Бионорд-Универсал" представляет собой чистый хлорид натрия.

Напомним, что у станции петербургского метрополитена "Сенная площадь" просели ступени из-за осадков и реагентов. В мае депутаты Законодательного Собрания Петербурга предлагали заменить реагенты на улицах на гранитную крошку.

Фото: ЗАКС.Ру