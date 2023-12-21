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Новости 16:21

Для улиц Петербурга закупят 20 тысяч тонн реагента "Бионорд" за 700 млн рублей

фото ЗакС политика Для улиц Петербурга закупят 20 тысяч тонн реагента "Бионорд" за 700 млн рублей

ГУДП "Центр" объявило конкурс на закупку 20 тысяч тонн реагента "Бионорд-Универсал" для борьбы с гололедом на улицах Петербурга, об этом 21 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 января. Начальная стоимость проекта составляет почти 700 млн рублей. Одна тонна такого реагента стоит почти 35 тысяч рублей.

Уточняется, что противогололедный реагент "Бионорд-Универсал" представляет собой чистый хлорид натрия.

Напомним, что у станции петербургского метрополитена "Сенная площадь" просели ступени из-за осадков и реагентов. В мае депутаты Законодательного Собрания Петербурга предлагали заменить реагенты на улицах на гранитную крошку.

Фото: ЗАКС.Ру


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