В Петербурге бизнесмена и участника СВО арестовали по делу о заказном убийстве

Невский районный суд Петербурга поддержал ходатайство следствия и отправил под арест бизнесмена Александра Тютина, которого обвиняют в попытке заказного убийства (ч. 3 ст. 33 УК, ч. 1 ст.30- п. "з" ч. 2 ст. 105 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под стражей он пробудет как минимум до 20 февраля.

По версии следствия, фигурант предложил знакомому неустановленную сумму за убийство друга своей молодой жены в Турции. После получения заказа несостоявшийся исполнитель заявил в правоохранительные органы.

Свою вину Тютин признал, рассказав следователям, что готовил убийство из ревности.

В прошлом петербуржец уже был судим за организацию заказного убийство целой семьи. Отбытия большей части 23-летнего срока ему удалось избежать, поскольку его завербовала ЧВК "Вагнер". К гражданской жизни предприниматель, побывавший в зоне военной спецоперации, вернулся прошлой зимой.

фото: ГСУ СК по Петербургу (скриншот видео)