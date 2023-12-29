Адвокат Новиков* попал в еще одно уголовное дело

Следственный комитет возбудил против адвоката Ильи Новикова* новое уголовное дело, передает ТАСС. Теперь его заочно обвиняют в распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Новое дело появилось из-за интервью одному из YouTube-блогеров, в котором адвокат упоминал прошлогодние события в Буче. Противоправные высказывания, как считают силовики, были сделаны по мотивам политической ненависти, что служит отягчающим обстоятельством.

Новиков* находится на территории Украины. В начале военной спецоперации он публично рассказал, что участвует в территориальной обороне Киева. Против Новикова* в России, где его лишили адвокатского статуса, также заведено дело о госизмене (ст. 275 УК).

*Минюст внес Илью Новикова в единый реестр иноагентов

фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)