Цивилев предложил объявить два автобусных и троллейбусных маршрута транспортом года в Петербурге

Автобусный маршрут № 24 вместе с маршрутом троллейбусов № 20 следует признать общественным транспортом года, полагает глава комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев. С подобной идеей депутат обратился к председателю городского комитета по транспорту Валентину Енокаеву.

"В преддверии Нового года предлагаю объявить троллейбусы № 20 и автобусы № 24 общественным транспортом года в Санкт-Петербурге", — говорится в тексте обращения, предоставленного пресс-службой Цивилева.

Все поездки на этих маршрутах, согласно предложению парламентария, "должны считаться счастливыми" вне зависимости от цифр на проездном билете. Сам транспорт, остановившийся у пешеходного перехода, должен будет приносить удачу, говорится в обращении.

Салоны автобусов и троллейбусов следует сделать тематическими, использовав для этого установленные в них мониторы. Основной темой при этом могла бы стать городская мобильность, включая развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры и "снижение автомобильной зависимости". Акцию, по мнению Цивилева, можно было бы сделать ежегодной.

Ранее Цивилев обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением запретить поездки на велосипедах и электросамокатах по снегу и льду.

В Петербурге в новогоднюю ночь будет работать метро и 29 маршрутов наземного транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру