Володин похвалил сочинение митрополита Тихона

Книга митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) заслужила лестный отзыв спикера Госдумы Вячеслава Володина. По мнению парламентария, труд церковного иерарха заслуживает внимания любителей истории и политиков.

"Если у вас будет хотя бы немного свободного времени, рекомендую прочитать эту книгу прежде всего тем, кто увлекается историей и занимается политикой", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер полагает, что предложенный в книге митрополита "Гибель Империи. Российский урок" анализ вполне подходит к нашим дням, невзирая на то, что само сочинение посвящено событиям более чем столетней давности. Из труда церковного деятеля Володин уяснил для себя, что "Запад всегда действовал в отношении России недружественно", что "победить Россию извне невозможно", а также ряд иных постулатов.

"Несмотря на то что речь идет о событиях более чем столетней давности, их анализ так же актуален", — пришел к выводу Володин.

Сам председатель Госдумы отношения к истории как к науке не имеет. Он окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина по специальности "инженер-механик", а позже получил диплом РАНХиГС как юрист. Он обладает званиями кандидата технических наук и доктора юридических наук.

Митрополит Тихон в октябре покинул пост главы Псковской епархии, будучи направлен на аналогичную должность в Крым. В конце ноября он получил звание почетного гражданина Псковской области.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина