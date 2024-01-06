Градозащитники сообщили о возобновлении сноса дома Устинова

На улице Егорова возобновились работы по демонтажу дореволюционного дома Устинова, говорится в опубликованном днем 6 января сообщении Telegram-канала "SOS СПб СНОС". По утверждению градозащитников, сотрудники полиции в происходящее не вмешиваются.

"Здание обладает признаками объекта культурного наследия, КГИОП рассматривает заявление на его выявление. Полиция не реагирует и не останавливает незаконные работы", — написали активисты.

Попытки демонтировать постройку продолжаются в Петербурге не первый месяц. В середине октября при сносе здания произошло обрушение перекрытий, в результате чего пострадали двое рабочих. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работа (ч. 1 ст. 216 УК РФ). В ноябре в рамках расследования состоялся обыск в строительной компании "Прайд", занимающейся работами на объекте.

Фото: SOS СПб СНОС / Telegram