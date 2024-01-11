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Новости 13:52

Петербургский суд продлил арест лидеру "азербайджанской мафии"

фото ЗакС политика Петербургский суд продлил арест лидеру "азербайджанской мафии"

Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей для Турала Мамедова, которому инкриминируют серию хулиганских уличных преступлений на городских улицах. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под арестом азербайджанский блогер пробудет до 15 февраля.

Фигурант, проходящий по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и разжигании ненависти (ч. 2 ст. 282 УК), просил о более мягкой предварительной мере, уверяя, что не собирался и не собирается скрываться. Между тем достать его удалось только благодаря экстрадиции. По словам Мамедова, его поездка на родину не была бегством от правоохранителей: ему якобы понадобилось навестить семью. В СМИ о молодом человеке часто пишут как о главаре "азербайджанской мафии".

Следствие настаивает на причастности Мамедова к целой волне нападений на прохожих, прошедшей осенью по городу. Избивавшие незнакомцев уроженцы стран ближнего зарубежья, в том числе несовершеннолетние, записывали свои действия на видео, а затем выкладывали в интернет. Петербургские суды отправили под арест более десятка фигурантов однотипных дел. 

Фото: ЗАКС.Ру


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