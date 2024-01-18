Бастрыкину доложат о приставаниях мигранта к женщинам в петербургском транспорте

Управление Следственного комитета по Петербургу начало процессуальную проверку информации об очередных противоправных действиях мигранта, появившейся в социальных сетях.

По имеющейся у ведомства информации, уроженец одной из стран ближнего зарубежья открыто домогался к пассажиркам общественного транспорта, трогая их за различные части тела. Изданию 78.ru известно, что правопорядок нарушался в маршрутке №801А, связывающей станцию метро "Проспект Большевиков" с поселком Янино. Неадекватного мужчину удалось выгнать из салона.

Доклад по итогам проверки инцидента будет представлен главе СК Александру Бастрыкину.

В четверг 18 января стало известно, что в 2023 году из Петербурга выдворили почти в полтора раза больше мигрантов, чем годом ранее. Бастрыкин регулярно берет на контроль скандалы, связанные с гражданами из стран ближнего зарубежья.

фото: пресс-служба СК