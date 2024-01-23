Посетительница сорванного концерта получила год условно за агрессию к ОМОНовцу

Ленинский районный суд огласил приговор по делу об оскорблении и о применении насилия в отношении представителя власти (соответственно, ст. 319 УК РФ, ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила 23 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Дело было возбуждено из-за атаки посетительницы несостоявшегося концерта на одного из явившихся в клуб силовиков.

Из материалов дела следовало, что вечером 9 ноября 2023 года в клубе "Космонавт" должен был состояться концерт группы Zero People. Проведению мероприятия помешал визит силовиков. Произошедшее огорчило пришедшую туда Наталью Артемову, которая оскорбила присутствовавшего сотрудника ОМОН и нанесла ему несколько ударов.

Как пересказала события судебная пресс-служба, нетрезвая Артемова нанесла силовику "нанесла не менее одного удара ладонью в область головы и руки, а также не менее одного удара ногой по бедру". Также россиянке припомнили "публичное и неприличное" высказывание в адрес оппонента.

Артемова вину признала, дело слушалось в особом порядке. Свой поступок подсудимая назвала "страшной, ужасной ошибкой" и принесла извинения "потерпевшему и государству". В свое оправдание она сообщила, что не признала в избитом сотрудника силовых структур, а приняла его за аниматора в униформе.

"Я всячески помогала следствию, помогаю благотворительным фондам, как волонтер помогаю СВО. Подавала ходатайство о сообщении мне адреса потерпевшего, чтобы компенсировать вред", — заявила в суде Артемова.

Иски по делу не заявлялись. Суд признал Артемову виновной и приговорил ее к одному году условного срока с полугодичным испытательным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру