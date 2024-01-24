Замгендиректору "Водоканала Санкт-Петербурга" Чернышову хотят изменить меру пресечения

Заместителю генерального директора петербургского "Водоканала" Вадиму Чернышову хотят смягчить меру пресечения, об этом 24 января пишет "Фонтанка.ру".

Уточняется, что Следственный комитет Центрального района Петербурга выйдет в Дзержинский районный суд с ходатайством об изменении меры пресечения Вадиму Чернышову.

На данный момент замдиректора находится в СИЗО по решению суда от 17 января 2024 года. Его подозревают во влиянии на конкурсную комиссию при выборе поставщика услуг по уборке территорий.

Также известно, что Чернышов свою вину не признает и считает, что все его действия были абсолютно правомерны.

Напомним, что о задержании Вадима Чернышова стало известно 16 января. По предварительной информации, задержание связано с завышением стоимости контрактов при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга