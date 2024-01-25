Рабочую группу по улучшению правил перевозки животных соберут в феврале

Рабочая группа по совершенствованию правил перевозки животных впервые соберется в начале февраля, сообщил в беседе с "Парламентской газетой" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ранее депутат возглавил рабочую группу, организованную после инцидента с гибелью кота Твикса, выставленного на перрон проводницей поезда.

"Мы соберем ее [рабочую группу. — ЗАКС.Ру] в начале февраля. Будем работать с РЖД, авиакомпаниями, крупными перевозчиками. Они уже выразили готовность", — заявил Бурматов.

Депутат выразил мнение, что в изменениях правил перевозки животных в первую очередь заинтересованы сами люди. Согласно озвученным им данным, 57% российских семей держат питомцев, при этом 7 % владельцев собак и 55% владельцев кошек как минимум один раз путешествовали с животными. При этом количество перевозок животных ежегодно увеличивается на 20%, добавил он.

Ранее владелец погибшего кота сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом. При этом он не уточнил, по какой именно статье расследуется происшествие.

О смерти кота стало известно 20 января, перед этим животное разыскивали волонтеры. Случившееся привлекло к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

UPD: Следственные органы опровергли возбуждение уголовного дела из-за гибели кота, сообщил ТАСС. По факту произошедшего продолжается проведение проверки.

Фото: ЗАКС.Ру