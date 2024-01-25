СК опроверг сведения о задержании предполагаемого поджигателя склада Wildberries

Появившаяся ранее в СМИ информация о задержании сотрудника маркетплейса Wildberries, который признался в поджоге склада в Шушарах, не соответствует действительности. Об этом пишет РБК.

"Никто не задержан", - сказали журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

Ранее о задержании 21-летнего сборщика со ссылкой на источник сообщил медиахолдинг RT. В свою очередь, издание "Mash на Мойке" ранее уточнило, что признание в преступлении молодой человек совершил в одном из корпоративных чатов. Там же он выражал недовольство служебными штрафами.

Напомним, пожар полностью уничтожил здание площадью 70 тысяч кв. метров. Уголовное дело возбудили по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

Фото: ЗАКС.Ру