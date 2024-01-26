Правозащитника Динара Идрисова отпустили со штрафом за мелкое хулиганство

Правозащитника Динара Идрисова, задержанного у здания 1-го Военного окружного военного суда 25 января после оглашения приговора Дарье Треповой (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга), отпустили из 78-го отдела полиции со штрафом в 500 рублей за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Илья Ткаченко.

По словам Ткаченко, Идрисову вменили нецензурную брань в публичном месте. Ночь задержанный провел в отделе полиции.

Напомним, 25 января в Петербурге огласили приговор обвиняемой в теракте на Университетской набережной Дарье Треповой. За взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, Треповой назначили 27 лет колонии общего режима. Это самый суровый из известных приговоров женщинам в России.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру