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Правозащитника Динара Идрисова отпустили со штрафом за мелкое хулиганство

фото ЗакС политика Правозащитника Динара Идрисова отпустили со штрафом за мелкое хулиганство

Правозащитника Динара Идрисова, задержанного у здания 1-го Военного окружного военного суда 25 января после оглашения приговора Дарье Треповой (внесена в реестр террористов Росфинмониторинга), отпустили из 78-го отдела полиции  со штрафом в 500 рублей за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру правозащитник Илья Ткаченко. 

По словам Ткаченко, Идрисову вменили нецензурную брань в публичном месте. Ночь задержанный провел в отделе полиции. 

Напомним, 25 января в Петербурге огласили приговор обвиняемой в теракте на Университетской набережной Дарье Треповой. За взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, Треповой назначили 27 лет колонии общего режима. Это самый суровый из известных приговоров женщинам в России. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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