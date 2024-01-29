Театр ЛДМ изменил мюзикл по книге Акунина*

Петербургский театр ЛДМ перезапустил в новом виде мюзикл по роману Бориса Акунина* "Алмазная колесница". Новая версия спектакля вышла под названием "Марко. Поло. Белый лотос".

Если раньше мюзикл был посвящен приключениям сыщика Эраста Фандорина в Японии XIX века, то теперь действие действие разворачивается в китайском городе Шанду, а главным героем стал потомок известного путешественника Марко Поло.

"Продюсерская компания приняла решение переписать либретто, перенести место действия в дружественный Китай, а главным героем сделать Марко Поло — потомка великого путешественника, "открывшего" Поднебесную для Европы", — говорится в описании представления на сайте ЛДМ.

Ранее стало известно об отмене спектаклей "Один восемь восемь один" по пьесе Акунина* в Александринском театре. На прошлой неделе МВД объявило проживающего за границей писателя в розыск.

*Минюст внес Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в единый реестр иноагентов, Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов

Фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)