РБК: Ночные отключения LTE могут быть связаны с безопасностью Путина и Лукашенко

Отключения мобильного интернета 4G (технология LTE) в трех регионах Северо-Западного федерального округа по ночам могут быть связаны с обеспечением безопасности президента Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко, утверждает со ссылкой на свои источники РБК. О возможности проблем с интернетом с 25 по 30 января ранее сообщали в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях.

Как заявил источник РБК на телекоммуникационном рынке, в полученном им распоряжении необходимость отключения интернета "связывается с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)". Путин находится в Петербурге с 26 января, Лукашенко прибыл в город днем позже. Прибытие обоих лидеров связано с торжествами в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, а также с намеченным на 29 января заседанием Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

По словам собеседника издания, "отключение интернета необходимо для обеспечения "чистого пространства" для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности". При этом он отметил возможность глушения интернета и в дневное время, если на то поступят распоряжения.

Другой источник издания также связал отключения интернета с обеспечением безопасности первых лиц, однако указал, что это связано со стремлением снизить угрозу новых атак беспилотниками. Аналогичным образом "необходимостью защиты от дронов противника" объяснил проблемы со связью и еще один собеседник РБК.

Первым о возможности проблем с интернетом по ночам предупредил жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников. Позже аналогичные сообщения распространили профильные ведомства Новгородской и Ленинградской областей.

Фото: ЗАКС.Ру