Полиция взялась за новое дело о хулиганских избиениях в Петербурге

Очередные видеоролики с избиениями случайных людей в Петербурге, опубликованные в Telegram, привели к новому уголовному делу по ч. 1 ст. 213 (хулиганство).

Как сообщает ГУ МВД по региону, полицейским уже известны личности тех, кто выложил записи в интернет. В аналогичных действиях молодые люди были замечены в конце прошлого года. Троих предполагаемых злоумышленников задержали. В отличие от осенней серии хулиганских нападений на прохожих, в данном случае фигуранты имеют российское гражданство.

Силовики устанавливают причины и детали снятой на видео потасовки, а также роль каждого из задержанных.

Напомним, что минувшей осенью по городу прокатилась серия нападений на пешеходов: в СМИ компания, обвиняемая в хулиганстве, получила название "азербайджанской мафии". В рамках этого дела под стражей находятся более десятка уроженцев стран ближнего зарубежья. Некоторые из них не достигли совершеннолетия.

Фото: ЗАКС.Ру