Путин подал в ЦИК декларацию как кандидат в президенты

Центризбирком опубликовал на своем сайте декларацию о доходах и имуществе действующего главы государства Владимира Путина. Документ был подан им в качестве кандидата на очередных выборах президента России.

Согласно документу, за предыдущие шесть лет совокупный доход Путина составил немногим менее 67,6 миллиона рублей. В качестве источников денежных поступлений кандидат указал зарплату, доходы от банковских вкладов и ценных бумаг, пенсию (и в том числе военную), а также продажу имущества.

Как следует из текста декларации, Путин владеет квартирой в Петербурге, площадь которой составляет 77 квадратных метров. Кроме того, ему принадлежит гараж площадью 18 квадратных метров. Также кандидат указал на наличие у него в собственности двух автомобилей ГАЗ М1 и одной "Нивы", а заодно и прицепа "Скиф".

Путин сообщил о том, что хранит в банках 54,4 миллиона рублей и владеет 230 акциями банка "Санкт-Петербург". Также он поведал об имеющейся у него в бессрочном пользовании квартире в Москве площадью 153,7 квадратных метра и об имеющемся в бессрочном пользовании машино-месте в Петербурге.

В 2021 году Путин заработал 10,2 миллиона рублей, следует из представленных в его позапрошлогодней декларации. В 2023 году он также подавал декларацию об имуществе, однако же она обнародованию не подлежала в связи с принятыми перед этим изменениями в законодательство.

Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, на прошлой неделе ЦИК изучил поданные им подписи в свою поддержку. Результат устроил избирательную комиссию, в минувший понедельник глава государства получил официальную регистрацию в качестве кандидата. Участвовать в дебатах он не планирует.

Фото: Kremlin.ru