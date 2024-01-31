Госдума приняла во втором чтении проект о "наливайках"

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о так называемых "наливайках", рассказали 31 января в пресс-службе нижней палаты парламента. Инициатива направлена на предоставление регионам права самостоятельно регулировать продажу слабоалкогольных напитков.

Согласно проекту, региональные власти смогут самостоятельно устанавливать требования о продаже пива, сидра и других напитков исключительно в ресторанах, барах, кафе, буфетах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Также они получат право ограничивать время торговли алкоголем в подобных заведениях, за исключением ресторанов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россияне "ждут принятия этого закона", и в целом в сфере торговли слабоалкогольными напитками пора "навести порядок".

"Нам поступают многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что такие заведения днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей", — отметил Володин.

В первом чтении законопроект был принят в начале прошлого декабря. Инициатива была внесена в Госдуму 13 ноября, на следующий день Володин пообещал рассмотреть ее в приоритетном порядке.

Фото: ЗАКС.Ру