С четверга между Петербургом и Выборгом запустят больше "Ласточек"

Количество "Ласточек", курсирующих по рабочим дням между Петербургом и Выборгом, вырастет с четверга, 1 февраля. Как объяснили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, произойдет это за счет перевода на ежедневную работу двух пар электричек, до сих пор ходивших между двумя городами только по выходным.

"С 1 февраля 2024 года две пары электропоездов "Ласточка", курсирующие по субботам и воскресеньям, назначаются по рабочим дням. Таким образом данные поезда будут курсировать на ежедневной основе", — рассказали в СЗППК.

Теперь ежедневно из Петербурга в Выборг будут отправляться электрички в 17:02 и 20:05. Обратно поезда будут стартовать в 18:35 и 22:12.

В 2024 году правительство Петербурга рассчитывает запустить тактовое движение электричек на двух маршрутах, рассказал в среду вице-губернатор Кирилл Поляков. Ранее комитет по транспорту сообщил об увеличении пассажиропотока на пригородных поездах после запуска тактового движения на двух направлениях.

Фото: ЗАКС.Ру