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Новости 12:47

Суд Москвы 16 февраля рассмотрит иск к МТС на 1 млрд долларов из-за вечеринки Ивлеевой

фото ЗакС политика Суд Москвы 16 февраля рассмотрит иск к МТС на 1 млрд долларов из-за вечеринки Ивлеевой

Таганский суд Москвы начнет слушание иска на 1 млрд долларов к МТС из-за организации скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, об этом 2 февраля пишет ТАСС.

Заседание по иску к МТС пройдет 16 февраля. В пятницу, 2 февраля, прошла беседа по иску для подготовки к самому судебному разбирательству.

Истец требует от компании компенсацию морального вреда в размере 1 млрд долларов и перечисление ее в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

Напомним, что несколько московских судов по разным причинам отказались рассматривать иски на 1 млрд рублей к Анастасии Ивлеевой из-за пьяной вечеринки. 

Скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой прошла еще в декабре 2023 года. Из-за нее многих артистов, которые были на вечеринке, начали вырезать из программ, а, например, рэпер Vacio даже провел 25 суток в спецприемнике, после которого сразу же попал в военкомат.

Фото: ЗАКС.Ру


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