Медведева "по-соседски" попросили помочь в защите Фарфоровского моста

Петербургские градозащитники, выступающие против сноса Фарфоровского моста, вспомнили о детстве зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. Чиновник родился в доме по улице Белы Куна, в створе которой пролегает переправа. По мнению активистов, это обстоятельство способно вызвать у Медведева солидарность с защитниками моста. К бывшему президенту обратились с открытым письмом.

"На протяжении 30 лет несколько раз в неделю Вы точно проезжали по Фарфоровскому мосту. И вот теперь его хотят снести. <...> Мы просим Вас присоединиться и помочь нам в защите Фарфоровского моста от уничтожения. По-соседски", - говорится в тексте.

Напомним, что снос дореволюционной переправы предусмотрен проектом создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами. Южнее Фарфоровского моста предполагается построить виадук. Ранее градозащитники просили спасти объект у городского руководства. Их позиция разделяется рядом депутатов.

фото: kremlin.ru