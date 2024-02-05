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Новости 11:50

Медведева "по-соседски" попросили помочь в защите Фарфоровского моста

фото ЗакС политика Медведева "по-соседски" попросили помочь в защите Фарфоровского моста

Петербургские градозащитники, выступающие против сноса Фарфоровского моста, вспомнили о детстве зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. Чиновник родился в доме по улице Белы Куна, в створе которой пролегает переправа. По мнению активистов, это обстоятельство способно вызвать у Медведева солидарность с защитниками моста. К бывшему президенту обратились с открытым письмом.

"На протяжении 30 лет несколько раз в неделю Вы точно проезжали по Фарфоровскому мосту. И вот теперь его хотят снести. <...> Мы просим Вас присоединиться и помочь нам в защите Фарфоровского моста от уничтожения. По-соседски", - говорится в тексте.

Напомним, что снос дореволюционной переправы предусмотрен проектом создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами. Южнее Фарфоровского моста предполагается построить виадук. Ранее градозащитники просили спасти объект у городского руководства. Их позиция разделяется рядом депутатов.

фото: kremlin.ru


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