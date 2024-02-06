Налоговая предоставила в суде 28 томов возражений против иска Елены Блиновской

Против иска создательницы "Марафона желаний" и блогера Елены Блиновской налоговая инспекция предоставила 28 томов возражений, об этом 6 февраля пишут "РИА Новости".

Блиновская пытается оспорить свое привлечение к ответственности за налоговое нарушение, однако в Арбитражном суде Москвы налоговая инспекция вынесла стопку возражений.

Адвокат Елены Блиновской не согласился с выводами налоговой. По его словам, защита блогера изучит предоставленные материалы и подготовит свои доводы к следующему заседанию суда.

Суд отложил слушание до 5 марта.

Напомним, что блогер и создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская не признает свою вину в неправомерном обороте средств платежей. Сейчас Блиновская находится в СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру