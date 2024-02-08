Памфилова: За Надеждина и Малинковича подписи собирали члены избиркомов Петербурга

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 8 февраля заявила, что несколько членов участковых избирательных комиссий Петербурга собирали подписи в поддержку выдвижения Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. Также этим занимались члены избиркомов из Калининградской, Курской, Омской и Самарской областей, сказала Памфилова.

По ее словам, один кандидат на этом потерял 2126 подписей, второй - 360 подписей. Сбор подписей членами избиркомов запрещен законом, напомнила председатель ЦИК.

- Они подлежат административному наказанию, а это влечет за собой вывод из комиссии, - сказала Памфилова.

Она попросила коллег серьезно подойти к этой проблеме. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин позже 8 февраля на пресс-конференции ТАСС прокомментировал заявление Памфиловой. Он сказал, что Горизбиркому пока не известно о членах УИК, которые собирали подписи за Надеждина и Малинковича. Когда ГИК получит о них данные, то их лишат полномочий, пообещал Мейксин:

- Как только мы получим соответствующие данные от Центральной избирательной комиссии о соответствующих протоколах об административных правонарушениях, связанных с недопустимой деятельностью со статусом членов избирательных комиссий, соответствующее решение по прекращению их членства в составах избирательных комиссий нами будут приняты. На данный момент таких данных мы не получили.

Напомним, ранее стало известно, что подписи за Владимира Путина собирали два председателя участковых комиссий. Они подали заявления о выходе из УИКов, но на момент начала работы сборщиками статус членов комиссий не потеряли.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру