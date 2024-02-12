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Новости 15:52

"Метрострой Северной столицы" отозвал многомиллиардные иски к Смольному

фото ЗакС политика "Метрострой Северной столицы" отозвал многомиллиардные иски к Смольному

Главный и единственный подрядчик по строительству петербургского метро, "Метрострой Северной столицы" (МССС) отказался от исковых претензий к комитету Смольного по развитию транспортной инфраструктуры.

О четырех новых арбитражных делах стало известно на рубеже января и февраля, когда к чиновникам были поданы иски в общей сложности на 6,5 млрд рублей. Один из них, как пишет ТАСС, был продиктован задолженностью по зарплате за 2021 год. Сумма требований по второму иску осталась скрытой от общественности. Третий и четвертый иски представляют де-факто один и тот же документ, дважды оформленный из-за технической ошибки.

Спустя две недели все четыре заявления МССС отозваны.

Напомним, что 1 февраля метростроительная отрасль перешла от КРТИ в ведение комитета по строительству.

Фото: ЗАКС.Ру


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