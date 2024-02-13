Суд отправил в СИЗО второго обвиняемого в поджоге покрышек в доме на Лиговском

Фрунзенский районный суд Петербурга арестовал второго поджигателя покрышек в доме на Лиговском проспекте Виталия Гусева, об этом 13 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее тот же суд отправил в СИЗО другого обвиняемого Яна Крымского в совершении поджога покрышек в парадной дома № 247 по Лиговскому проспекту. Их подозревают в убийстве общеопасным способом в составе группы лиц (п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они оба будут находиться в СИЗО до 10 апреля 2024 года.

По версии следствия, вечером в субботу, 10 февраля, Крымский и Гусев прислонили к двери одной из квартир три автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли. После совершенного они сбежали.

В пожаре погиб мужчина 1984 года рождения.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга