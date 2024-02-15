Дума приняла в первом чтении проект о мониторинге и удалении треш-стримов

Депутаты Государственной думы проголосовали за третий законопроект из пакета, касающегося запрета треш-стримов в России, сообщила пресс-служба парламента. Инициатива преодолела 15 февраля первое чтение из трех.

Согласно проекту, онлайн-платформы обязаны будут мониторить и удалять контент с жестокостью и издевательствами над людьми и животными. Помимо этого, фото- и видеоматериалы со сценами насилия и их последствиями, а также с призывами к жестокости будут вноситься в реестр запрещенных на территории страны.

В конце января Дума одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, связанные с запретом треш-стримов. Поправки вводят в УК новое отягчающее обстоятельство в виде демонстрации преступления в интернете или СМИ, усиливают ответственность за 10 наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров преступлений, а также устанавливают крупные штрафы за проведение треш-стримов.

Также на заседании в четверг спикер Думы Вячеслав Володин призвал сплотиться вокруг президента Владимира Путина политические силы, выдвинувшие своих кандидатов на выборы главы государства.

Фото: ЗАКС.Ру