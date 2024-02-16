У Гостиного двора полиция задержала и позже отпустила петербурженку

Жительница Петербурга Лариса Иванова задержана у Гостиного двора, сообщила вечером 16 февраля "Бумага"*. По информации издания, горожанка вела видеосъемку во время проведения пикета памяти умершего политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Позже правоохранители отпустили петербурженку без составления протокола.

Также в пятницу петербуржцы устроили возложение цветов к Соловецкому камню на Троицкой площади и к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. В обоих случаях причиной этого послужило известие о смерти Навального в колонии на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

*Минюст внес "Бумагу" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру