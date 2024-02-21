Двоих молодых людей задержали по подозрению в избиениях в Купчино

Петербургские полицейские задержали предполагаемых участников новой серии нападений на прохожих и посетителей торговых центров. Ими оказались 18-летний россиянин, учащийся в колледже, и 21-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, живущий в Шушарах, передает региональный главк МВД. Свои противоправные действия, по версии правоохранителей, подозреваемые в хулиганстве совершали во Фрунзенском районе, записывали на камеру и публиковали в интернете.

После задержания молодых людей доставили на беседу со следователями. Их предполагаемых сообщников продолжают искать.

Ранее избиения случайных людей, записывавшиеся на видео, заинтересовали главу СК Александра Бастрыкина. Из-за похожих выходок осенью прошлого года было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигуранты получили в СМИ собирательное название "азербайджанская мафия" и в основной своей массе находятся в городских СИЗО.

Фото: ЗАКС.Ру