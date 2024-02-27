В Петербурге в рамках дела о покушении на адвоката нашли и изъяли арсенал оружия

Петербургские полицейские обнаружили склад с оружием и боеприпасами на территории гаражного кооператива на Глухарской улице. Находку связывают с недавней стрельбой возле школы №622 по Выборгскому шоссе, после которой завели дело о покушении на убийство адвоката.

Помещение гаража принадлежит 51-летнему подозреваемому в рамках этого дела. Как сообщает региональный главк МВД, по всей видимости, изъятый арсенал боеспособен. Материалы полицейской работы передадут в Следственный комитет, расследующий дело по ч. 2 ст. 105 УК. В связи с преступлением в СИЗО находятся двое петербуржцев - Гинтерас Рагаускас (предполагаемый заказчик) и Андрей Артюхин (предполагаемый исполнитель). Рагаускас, в отличие от Артюхина, вину не признает.

По версии следствия, неделю назад возле школы Артюхин должен был подкараулить автомобиль 58-летнего адвоката Виктора Патрушева и убить юриста. Однако в этот день детей Патрушева в школу отвозил водитель, в голову которого и пришелся выстрел. Пострадавший скончался в больнице.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти