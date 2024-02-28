Дунцова сообщила о срыве учредительного съезда своей партии

Журналистка и политик Екатерина Дунцова рассказала о внезапном отказе в проведении учредительного съезда ее партии, который она получила от администрации столичной гостиницы "Альянс Бородино". Как гласит письмо, запланированное на 9-10 марта мероприятие не сможет состояться, поскольку система отопления якобы находится в опасном состоянии. Одного этого представители отеля нашли достаточным, чтобы счесть расторгнутым договор аренды.

"Изменить место проведения съезда мы не можем, так как по закону должны за месяц опубликовать в газете анонс с датой и местом его проведения. Теперь нам предстоит поиск нового помещения и новая публикация анонса", - написала Дунцова в своем Telegram-канале.

Глава незарегистрированной партии "Рассвет" считает, что на "Альянс Бородино" оказали давление. Дунцова обратила внимание, что сейчас на сайте гостиницы нет ни слова о каких-либо технических проблемах.

Напомним, политик из Тверской области объявила о создании своей партии после того, как Центризбирком не позволил ей участвовать в президентских выборах.

фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой