Полиция составила два протокола на вышедшую к Соловецкому камню петербурженку

Полиция задержала жительницу Петербурга и составила на нее два протокола об административном правонарушении из-за плаката у Соловецкого камня на Троицкой площади, сообщила 2 марта "Фонтанка". По информации издания, правоохранители сочли противоречащим закону текст, написанный на листе.

Задержание 18-летней жительницы Фрунзенского района произошло 1 марта около 18:00. В отделе полиции на нее составили протоколы о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) и о неповиновении законному распоряжению сотрудника (ст. 19.3 КоАП РФ). Наказание по первой статье предусматривает штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, по второй — от двух до четырех тысяч рублей или же арест на срок до 15 суток.

Накануне в Москве состоялись похороны политика Алексея Навального*. Ряд его сторонников в российских городах были задержаны, в том числе это происходило и в Петербурге.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру