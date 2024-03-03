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Новости 13:30

Рядом с поврежденными домами на Пискаревском произошла попытка грабежа

фото ЗакС политика Рядом с поврежденными домами на Пискаревском произошла попытка грабежа

Петербургский главк МВД сообщил об обращении, которое поступило в полицию Красногвардейского района накануне вечером. Подросток пожаловался на уличное нападение злоумышленника, который отобрал у него золотую цепочку с крестиком.

Скрыться 24-летнему нападавшему помешали прохожие. Его передали прибывшим правоохранителям, которые возбудили дело о грабеже (ст. 161 УК).

Криминальная сцена имела место возле дома №155 по Пискаревскому проспекту. В субботу в этом же квартале случилось чрезвычайное происшествие, из-за которого получили повреждения дома №159к2 и №161. На место событий приезжал губернатор, пообещавший выплатить компенсации всем потерпевшим. Около сотни жильцов эвакуировали, за медицинской помощью обратились восемь человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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