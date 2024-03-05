Жилком посвятил падению лифта в Шушарах официальное заявление

Утреннее падение лифта в жилом доме на Новгородской улице вызвало реакцию у жилищного комитета Петербурга, который выступил с отдельным заявлением. Чиновники утверждают, что ранее в СМИ распространился комментарий от лица, названного сотрудником их комитета. В действительности Дамир Мамлеев с ними не работает, говорится в заявлении, а официальная позиция отличается его опубликованных слов.

"Считаем, что произошедшее носит исключительный характер. Такие ситуации невозможны при условии полноценного и качественного обслуживания столь опасного объекта, которым является лифт", - гласит текст.

По сведениям комитета, проблемный подъемник сняли с эксплуатации. Лифтовое оборудование подлежит перепрограммированию. Чиновники готовы помогать следствию в прояснении полной картины произошедшего утром.

Напомним, что 5 марта при падении лифта в доме №10 по Новгородской улице пострадало трое человек, включая одного ребенка. Двоих из них отпустили из медучреждений для амбулаторного лечения. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). После инцидента депутат Госдумы Михаил Романов попросил городскую прокуратуру проверить лифты во всех петербургских многоэтажках.

Фото: ЗАКС.Ру