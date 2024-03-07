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Новости 12:59

Дрозденко включил в структуру региональной власти представительство Ленобласти в ДНР

фото ЗакС политика Дрозденко включил в структуру региональной власти представительство Ленобласти в ДНР

В структуре исполнительной власти Ленинградской области произошли изменения, рассказали 7 марта в администрации региона. Согласно постановлению губернатора Александра Дрозденко, в нее добавили представительство области в Донецкой народной республике.

Курировать представительство будет вице-губернатор Николай Циганов. Пост в правительстве региона он получил на этой неделе, изначально ему было поручено руководить представительством Ленобласти в российском правительстве. Теперь же в зоне его ответственности появилось представительство в ДНР.

Ранее Циганов возглавлял министерство строительства ДНР. До этого он выполнял роль спецпредставителя Ленобласти в новом регионе.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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