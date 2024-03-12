Бывшему начальнику полиции Выборга продлили арест по делу о взятках

В Петербурге суд отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения для бывшего главы УМВД по Выборгскому району Ленобласти Романа Ильина. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, ему продлили срок пребывания в СИЗО до 12 апреля.

На заседании Приморского районного суда в обоснование ареста было, в частности, заявлено, что еще не проведена фоноскопическая экспертиза.

Ильина, задержанного в ноябре, обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, за взятки, оцениваемые суммарно в 8 млн рублей, он покровительствовал "черным лесорубам". Своей вины бывший полицейский не признает.

Одновременно с Ильиным находится в СИЗО сотрудник областного комитета по природным ресурсам Вадим Латышев. Ущерб от его деятельности из-за незаконных рубок, понесенный Лесным фондом РФ, оценивается следствием более чем в миллиард рублей.

Фото: ЗАКС.Ру